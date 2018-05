Edewalle De Vrienden huldigen beste schutters 26 mei 2018

Bij Edewalle De Vrienden werd het 37ste seizoen van de schutters afgesloten. Kampioen werd Patrick Decloedt, kampioene Dorine Roose en bij de veteranen Luc Bernaert. Kampioen vliegende vogels is Daniel Maerevoet, kampioen speciale vogels Kurt Buysse, kampioen hoogvogels Luc Bernaert, kampioen kleine vogels Patrick Decloedt, de rode lantaarn is voor Johny Casteleyn, kampioen op één vogel is Kurt Matte. Het nieuwe seizoen start dit jaar op dinsdag 4 september.





(COGHE)