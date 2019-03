Dubbele filmvoorstelling in De Beuk: ‘Sprakeloos’ en ‘Half Nelson’ Timmy Van Assche

07 maart 2019

00u49 0 Kortemark Op vrijdag 15 maart kan je in zaal De Beuk terecht voor een dubbele filmvoorstelling; met een voorstelling ‘s middags en ‘s avonds.

Om 14.30 uur is er de voorstelling van Sprakeloos van regisseur Hilde Van Mieghem. De film vertelt het verhaal van de succesvolle schrijver Jan Meerman, wiens leven ondersteboven wordt gekeerd wanneer zijn moeder onverwachts een beroerte krijgt. De flamboyante en levendige dame verliest haar spraakvermogen. Haar spraak wordt herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal. De film is gebaseerd op de roman van het boek Kartonnen Dozen van Tom Lanoye. De organisatie van de voorstelling is in handen van de lokale Ouderenadviesraad. Een kaartje kost 2 euro, drankje inbegrepen.

Ryan Gosling in ‘Half Nelson’

Om 20.30 uur kan je in dezelfde zaal terecht voor Half Nelson met onder meer Ryan Gosling in de hoofdrol. Daarin vertolt Goslin de rol van leraar Dan Dunne, die op privévlak moeilijke tijden beleeft en bovendien verslaafd is aan crack. Wanneer een van zijn leerlingen hem betrapt op het gebruik van crack, ontstaat een vriendschapsband tussen de twee. Een pakkend verhaal. Tickets kosten 4 euro, drankje incluis. De organisatie is in handen van de dienst cultuur en het Lokaal Drugoverleg. Info en tickets voor beide voorstellingen vind je op https://webshop.kortemark.be of 051/56.61.08. Zaal De Beuk ligt in de Torhoutstraat 9.