Drijvende kracht Walter (80) stopt ermee (maar niet met lopen) ACHTSTE EDITIE KORTEMARK LOOPT WORDT OOK DE LAATSTE SAM VANACKER

01 februari 2018

02u37 0 Kortemark Op zondag 11 maart is er de achtste en meteen ook de laatste editie van de stratenloop Kortemark Loopt. Torhoutenaar Walter Vanhoutte, drijvende kracht achter de wedstrijd, houdt er mee op. De voormalige sportleerkracht en oud-atleet viert op 3 maart zijn tachtigste verjaardag, maar hij gaat nog steeds vier keer per week vijftig minuten lopen. Naar eigen zeggen zal hij dat blijven doen tot hij erbij neervalt.

Weinig leeftijdsgenoten zullen het hem nadoen. Om de twee dagen trekt Walter zijn loopschoenen aan en gaat hij 's morgens vijftig minuten joggen op het diocesaan domein van Groenhove in Torhout. "Dat ga ik blijven doen zolang de gezondheid het toelaat", zegt hij. "Mijn vrouw dringt er altijd op aan dat ik mijn gsm meeneem, in het geval dat er iets zou gebeuren. Maar eerlijk gezegd zou ik het een mooie manier vinden om te gaan. Met de nonnetjes van Groenhove in de buurt ben sowieso al een stukje dichter bij de hemel."





"Mijn leven stond en staat nog steeds volledig in het teken van de sport", gaat Walter verder. "Op mijn dertiende begon ik te lopen en ik ben nooit meer gestopt."





In de jaren zestig is Walter vier keer West-Vlaams kampioen geworden. Een paar keer nam hij het zelfs op tegen toenmalig wereldrecordhouder op de steeplechase Gaston Roelants, maar telkens moest hij de duimen leggen tegen zijn leeftijdsgenoot. "Dat waren gouden tijden. Nu zou ik Roelants er ongetwijfeld wel los af lopen", lacht Walter. "Ik ben nooit gestopt met trainen."





Geen luiaard

Veertig jaar was Walter turnleerkracht in het Sint-Jozefscollege in Torhout.





"Philippe Geubels zegt misschien dat turnleraars luiaards zijn, maar ik verzeker u dat ik altijd heb meegelopen met mijn studenten. Ik had een ijzersterke schoolploeg waarmee we tientallen internationale wedstrijden liepen. In die tijd organiseerde ik ook heel wat meetings op domein de Warande. Daarna ben ik begonnen met de Corrida in Torhout. 22 jaar heb ik dat georganiseerd, maar twee jaar geleden ben ik uit het bestuur gestapt. Het boterde niet met de nieuwe voorzitter."





Wrevel

Acht jaar geleden organiseerde Walter voor het eerst Kortemark Loopt. "Gaandeweg is dat uitgegroeid tot het sportieve evenement van het jaar in Kortemark. Straks verwacht ik opnieuw 1.500 man aan de start. Zowel Hilde Crevits als burgemeester Toon Vancoillie doen weer mee en in tegenstelling tot vorig jaar staat de 20 kilometer opnieuw op het programma. Maar als er een negende editie komt, zal het zonder mij zijn. Ergens wel spijtig, want ik heb door de jaren heen toch veel mooie sponsors weten aan te trekken. Maar het is genoeg geweest. Enerzijds door mijn leeftijd, anderzijds omdat er ook wat wrevel is bij organisatoren van andere loopevenementen in de regio. Zo kwam het vorig jaar zelfs tot een klein handgemeen aan de meet bij het uitdelen van flyers, maar daar ga ik liever niet verder op in."





De achtste en laatste editie van Kortemark Loopt vindt plaats op 11 maart. Het parcours bedraagt 5 kilometer, start en aankomst zijn in de Hospitaalstraat ter hoogte van de sporthal. Op het programma staan een kidsrun, een G-run, een wedstrijd van 10 en een van 20 kilometer. Voor de meer recreatieve loper is er een parcours van 5 kilometer. Alle info en inschrijvingen op www.kortemarkloopt.be.