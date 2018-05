Drie verschillende werven in Kortemark BROUWERIJSITE, 'ZORG EN WELZIJN' EN GEMEENTESCHOOL ZARREN SAM VANACKER

17 mei 2018

02u46 0 Kortemark Torenkranen overheersen het landschap in Kortemark. Er wordt gebouwd op de Brouwerijsite op de markt en aan het nieuwe OCMW-gebouw in de Hospitaalstraat. Tegelijk verrijst een nieuwe vleugel aan het rusthuis en ook aan de gemeenteschool in Zarren wordt flink gewerkt.

"Door de integratie van OCMW en gemeente kampen alle gemeentebesturen met plaatsgebrek", opent burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). "Ofwel zet je dan een groter gemeentehuis, zoals in Torhout, ofwel splits je de diensten over verschillende locaties. Wij hebben resoluut voor dat laatste gekozen. Jeugd, Sport, Cultuur en Vrije Tijd komen in de Mouterij, terwijl Burgerzaken en Welzijn verhuizen naar de Roende. De Technische dienst en de dienst Omgeving blijven in het gemeentehuis."





Alles samen telt Kortemark nu vier grote werven. De werf op de plaats waar ooit brouwerij Louwaege van Hapkin gevestigd was, is zowat de grootste. Projectontwikkelaars werken er aan een privérusthuis met dertig bedden, twee handelsruimtes, een restaurant, tien appartementen en dertig assistentiewoningen. In wat vroeger de Mouttoren was, komt het vrijetijdshuis van de gemeente, inclusief een nieuwe gemeentelijke bibliotheek. "De nood aan een nieuw gebouw voor de bibliotheek en de dienst vrije tijd is hoog", zegt schepen Karolien Damman (CD&V). "Onze bibliotheek naast De Beuk heeft z'n beste tijd wel gehad. Het vriest binnen en het dak lekt. Volgende zomer hopen we te verhuizen."





De Roende

Het meest in het oog springende gebouw wordt opgetrokken op de plaats waar vroeger OCMW-rusthuis Blijgaarde gevestigd was. "Aangezien het om een cirkelvormig gebouw gaat en aangezien we niets originelers vonden, hebben we het 'De Roende' gedoopt", lacht burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). "Centraal komt er een open binnenplaats met daarrond de kantoren van het lokaal dienstencentrum, de dienst Burgerzaken, het Sociaal Huis en Kind en Gezin." Ook dit gebouw moet tegen volgende zomer af zijn. Daar houdt de bouwwoede niet op, want achter de werf van 'de Roende' is woonzorgcentrum Blijvelde gestart met de tweede fase van de werken aan het nieuwe rusthuis.





"De eerste fase, waarbij we 94 bedden hebben voorzien, zit erop", zegt algemeen directeur Gerdy Desmedt. "Nu zijn we bezig aan een nieuwe vleugel met nog eens 76 bedden. Eind dit jaar zijn we klaar en hebben we 170 bedden in Kortemark."





Ten slotte vorderen ook de werken aan het nieuwe schoolgebouw van De Linde in Zarren gestaag. In de nieuwbouw achter de huidige school komen een sporthal, een refter en negen klassen.





Wachttermijn

"In de wetenschap dat er een flinke wachttermijn is hebben we al in 2008 een subsidiedossier voor de uitbreiding opgestart", legt schepen van Onderwijs Stefaan Vercooren (Open Vld) uit. "Vorig jaar is de bouw gestart. We hopen tegen 1 september klaar te zijn, al zal dat nipt worden."