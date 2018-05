Drie flats onbewoonbaar door frietjes in kookpot 05 mei 2018

02u36 0 Kortemark Bij een zware brand op het Zarrenplein zijn donderdagnacht drie flats onbewoonbaar geraakt. Eén vrouw moest naar het ziekenhuis.

Rond middernacht wou de 36-jarige bewoner van het gelijkvloers nog frietjes bakken. Tom V. deed dat op de oude, ambachtelijke wijze. Hij zette een kookpot op het vuur en verhitte daarin olie. Terwijl de olie warm raakte, werd hij moe en legde zich even te rusten. De man viel in slaap en werd pas wakker toen de keuken al in lichterlaaie stond. De brandweer werd gebeld, maar bij aankomst sloegen de vlammen al door het venster aan de straatkant en kwam er al rook uit de flats bovenaan.





Rookvergiftiging

De 36-jarige man en twee bewoners met twee honden op de eerste verdieping konden zelf vluchten en kregen tijdelijk opvang in het café aan de overkant van de straat. Pamela D., een 32-jarige vrouw op de bovenste verdieping, raakte door de rook niet meer naar beneden en moest door de brandweer bevrijd worden. Daarvoor werd haar toegangsdeur aan de straatkant opengebroken door de brandweer. Pamela D. werd met een rookvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. De onderste flat is binnen volledig uitgebrand. De brandweer deed 's nachts nog het kapotte raam dicht met houten panelen. De bovenste flats zijn tijdelijk onbewoonbaar door zware rookschade. De gemeente biedt indien nodig opvang voor de drie getroffen bewoners. De bovenste flats kunnen na een grondige reiniging terug bewoond worden, de onderste flat liep te veel brandschade op en zal verbouwd moeten worden. (JHM)