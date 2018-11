Dreigmails naar zelfstandigen komen uit ...Phoenix 17 november 2018

De dreigmails die verschillende zelfstandigen in Kortemark en omstreken deze week in hun mailbox kregen blijken verstuurd te zijn van een IP-adres gevestigd in Phoenix, in Amerika.





Mark Pollentier van Poorten Pollentier ging gisteren klacht indienen bij de politie van Polder en nam zijn laptop mee. Aan de hand van het IP-adres van de afzender van de mail kon de politie nu achterhalen dat die te vinden was in Phoenix. Nochtans was de mail verzonden door ene Jef Vandersmit en was de mail ook opgesteld in het Nederlands, inclusief spellingsfouten. Sinds het nieuws over de phishingmails bekendraakte, duiken nog meer slachtoffers op die het mailtje kregen van dezelfde afzender. Ook bij hen beweert de afzender dat hij de zelfstandigen heeft betrapt op zwartwerk en eist daarin een geldsom van 250 euro, te betalen via bitcoins. De politie raadt uiteraard af dat te doen en vraagt bij hen klacht te komen indienen.(JHM)