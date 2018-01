Dreambeats keert terug naar wachtbekken 02u38 25

De vijfde editie van dancefestival Dreambeats zal terug aan de Kortemarkse wachtbekkens plaatsvinden.





Nochtans verhuisde het festival vorig jaar wegens plaatsgebrek naar een weide in de Koutermolenstraat, maar op die beslissing keert de organisatie nu terug. "Die verhuis heeft achteraf gezien weinig zin gehad", klinkt het bij Willem Deseure van de organisatie. "Zo hadden we erop gerekend dat we een deel van het veld hadden kunnen gebruiken als parking, maar door de terreurdreiging moesten auto's verder van het festivalterrein geparkeerd worden. Uiteindelijk was de weide gewoon te groot voor wat we er maar mee konden doen. Bovendien zijn de wachtbekkens een veel sfeervollere locatie."





Deze zomer vindt het festival plaats op 30 juni. (SVR)