Dorpskern krijgt er 'begijnhof' bij GEMEENTEBESTUUR WIL SOBERE BOUWSTIJL VOOR NIEUW WOONPROJECT SAM VANACKER

16 mei 2018

02u28 0 Kortemark De eerste pennentrekken voor het project 'De Grote Hof' werden gisteren voorgesteld. In het gebied tussen de kerk en de spoorweg worden 52 wooneenheden voorzien rondom een publiek park. De vormgeving is gebaseerd op het begijnhof van Brugge.

'De Grote Hof' krijgt centraal een grote autovrije groene ruimte, met de bebouwing aan de randen van het perceel. Er zijn veertien woningen voorzien en drie woonblokken met daarin 38 appartementen. Opmerkelijk is dat de huisjes aan de kant van de spoorlijn bewust een aangesloten muur vormen om zo het geluid van de passerende treinen tegen te houden. Verder is er in een van de centrale appartementsblokken naast de kerk ruimte gemaakt voor een gemeenschapsvoorziening. "Qua vormgeving hebben we inspiratie gevonden bij het begijnhof van Brugge", aldus Jonas Vandewalle van Studio Plus Architecten. "De sobere bouwstijl die nu in Zarren domineert willen we doorvoeren. Geen dakkapellen of erkers, maar rustige witte gebouwen."





De eigenlijke ontwikkeling van het gebied laat waarschijnlijk minstens vijf jaar op zich wachten. Het plan moet vooral een richtlijn worden voor toekomstige bouwpromotoren. "Na het roemloos tenonder gaan van het inbreidingsproject Villa Sara tien jaar geleden was er nood aan een nieuwe visie voor dit gebied", aldus burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). Als gevolg van een faillissement kon het inbreidingsproject niet verder uitgewerkt worden en is de grond nu eigendom van de curator en dus niet van de gemeente. "Als we dit plan niet hadden, dan zouden ontwikkelaars er eigenlijk kunnen doen wat ze willen. Dat vermijden we liever, zeker omdat de site toch bepalend is het zicht in Zarren."





Geluidsoverlast

Gemeenteraadsleden Tim Deweerdt (sp.a) en Mark Pollentier (N-VA) hadden hun bedenkingen bij het ontwerp. "Als er aan de spoorlijn een aangesloten muur komt, zal het geluid van de treinen dan niet sterker weerkaatsen naar de huizen aan de overkant van de spoorweg? Dat lijkt me toch iets waar grondig over nagedacht moet worden", opperde Deweerdt. Pollentier maakte zich vooral zorgen over de parkeergelegenheid. "Op het plan zijn nu zo'n 90 parkeerplaatsen voorzien, zowel voor bezoekers als voor de bewoners. Dat lijkt me erg krap. Waar gaan de mensen parkeren bij een begrafenis in de kerk?"





Burgemeester Vancoillie benadrukte dat het plan slechts een goed uitgewerkt eerste voorstel is.





"In een volgende legislatuur hopen we op basis hiervan een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken met bindende voorwaarden voor projectontwikkelaars. Met het college vinden we zelf trouwens dat het aantal appartementen beter beperkt wordt tot 23. Maar waar nodig kan dus nog veel worden bijgestuurd."