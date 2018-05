Doodrijder reed onder invloed met rijverbod WIM B. WERD AL 41 KEER VEROORDEELD EN KWAM PAS UIT CEL SIEBE DE VOOGT EN JELLE HOUWEN

24 mei 2018

02u46 0 Kortemark Wim B. (44) uit Menen die maandagnacht een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Torhout, werd al 41 keer veroordeeld, én hij had een rijverbod. De man was bovendien pas uit de cel. "Dit maakt alles nog erger", vindt Willem Deseure, de zoon van Bernadette Roelens, die zwaargewond raakte. "Wij hopen dat het gerecht zijn werk doet."

Het nieuws over de reputatie van Wim B. komt hard aan bij Willem Deseure, zoon van slachtoffer Bernadette Roelens uit Werken. De vrouw raakte zwaargewond bij het ongeval dat de Menenaar veroorzaakte. "We hebben gehoord dat die man al 41 keer veroordeeld is door de politierechter. Dat is straf. En het maakt het nog erger. Maar eigenlijk wil ik daar niet veel op zeggen. Wij kunnen enkel maar hopen dat het gerecht zijn werk doet. Wij bekommeren ons nu enkel om mama. Haar toestand is nog steeds erg zorgwekkend", vertelt Willem. "Ze ligt in een coma en liep een hersentrauma op. Op dit ogenblik bestaat er geen enkele zekerheid over haar toestand."





Onder invloed

Wim B. ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis van Torhout.





Het parket kon hem nog niet verhoren. De kans is groot dat hij wordt aangehouden, want zijn parcours is allesbehalve fraai. Het was al duidelijk dat Wim B. onder invloed was en allicht ook te snel reed toen hij maandagnacht om 1 uur in de Oostendestraat een bocht miste en op het andere rijvak de auto van Laurent Vermeersch (65) uit Staden ramde. Laurent overleed, zijn vriend Eric Deseure bleef ongedeerd en op de achterbank raakten Bernadette Roelens en Laurents vrouw Ingrid Persyn zwaargewond. Wim B. bleek met het ongeval niet aan zijn proefstuk toe te zijn. Liefst 41 keer eerder werd hij veroordeeld door de politierechter, waaronder ook voor rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Hij daagde zelden op en liep al voor duizenden euro's aan boetes op en meerdere jaren rijverbod. Ook op het ogenblik van de feiten had de man een rijverbod.





Pas uit gevangenis

Het blijkt zelfs dat de man pas terug uit de gevangenis is sinds donderdag. "Hij kwam vervroegd vrij na een celstraf van 2 jaar", zegt zijn advocaat Bart Verbelen. "Vrijdag stond hij terecht in Ieper voor drugs, diefstal en afzetterij. Hij riskeert drie jaar." Zelfs gisteren werd hij eigenlijk nog verwacht in de rechtbank. Deze keer in Brugge, waar hij 6 maanden cel kreeg voor sociale fraude in een Bredense frituur en een Thaïs massagesalon in Roeselare, waar hij samen met een kompaan zaakvoerder van was.





Althans in de praktijk, want op papier was Wim B. nergens aangegeven als zelfstandige. Op die manier had B. mandaten in zeventien firma's, waarvan de meeste failliet gingen. Als alle uitgesproken celstraffen definitief worden, riskeert B. als gevangene te moeten verschijnen op zijn uiteindelijk proces voor het dodelijke ongeval.