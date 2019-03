Dienst Toerisme organiseert gratis bezoek aan Tabakfabriek N°253 in Handzame Timmy Van Assche

07 maart 2019

01u10 0 Kortemark Op woensdag 13 maart om 14 uur kan je een gratis bezoek brengen aan de tabakfabriek van Handzame.

Tijdens de rondleiding neem je een kijkje in het bezoekerscentrum, gelegen op de historische site van de fabriek. Dit centrum vertelt je het verhaal van de familie Vandenberghe tijdens de Eerste Wereldoorlog. Je ontdekt er de geschiedenis van een dorp in evolutie en je komt meer te weten over de rol van tabak en sigarenproductie in de regio. Cyriel Vandenberghe is je virtuele gids door de tentoonstelling. Rond 1900 stichtte hij de Tabakfabriek N°253, die aan de vooravond van de oorlog was uitgegroeid tot een bloeiend familiebedrijf. Cyriel vertelt je alles over de dramatische gevolgen van de oorlogsjaren voor het jonge bedrijf en zijn familie. Je komt te weten hoe het bedrijf zich na de oorlog vele malen opnieuw heeft uitgevonden en hoe het in een snel veranderende wereld uitgroeide tot het moderne bedrijf van vandaag. Dit expobezoek wordt uitgebreid met een rondleiding in de huidige NEOS- fabriek. De fabriek ligt in de Kronevoordestraat 21 in Handzame. De organisatie is in handen van dienst Toerisme. Info en inschrijvingen via https://webshop.kortemark.be of 051/56.61.08.