Diamanten jubileum André Lust en Paula Meyus 01 juni 2018

Sinds 25 april zijn André Lust (92 jaar) en Paula Meyus (88 jaar) uit de Edewallestraat een diamanten koppel. André en Paula leerden elkaar kennen bij een loonwerker. Voor het huwelijk hielp André thuis op de boerderij van zijn ouders. Na hun huwelijk was André chauffeur bij veevoeders Delameilleure, werkte bij de firma Claeys in Lichtervelde en ging met pensioen in de Sadef. Paula zorgde voor het huishouden en de kinderen. Het echtpaar kreeg drie kinderen Christine, Patrick en Dorine, drie kleinkinderen Bieke, Jolien en Pieter en één achterkleinkind.





(COGHE)