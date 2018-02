Diamanten huwelijksfeest voor Roger en Jeanne 07 februari 2018

Roger Delaey (84) en Jeanne Decleir (80) uit de Staatsbaan in Handzame hebben onlangs hun diamanten huwelijksfeest gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens de Blaasjeskermis. De twee stapten in 1958 in het huwelijksbootje en gingen de vader en jongere broer van Jeanne wonen. Roger en Jeanne kregen twee zonen, Johny en Jerry, en er zijn intussen twee kleinkinderen, Jochen en Bjorn. Roger was metaalarbeider bij Flandria en Jeanne werkte tot aan haar huwelijk in sigarenfabriek Neos. Daarna bleef ze thuis voor het huishouden .Toen de kinderen groter waren, ging ze weer aan de slag, deze keer bij de conservenfabriek Star in Kortemark. Roger en Jeanne gaan jaarlijks op busreis en zijn nog steeds fervente fietsers.





(COGHE)