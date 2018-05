Diamant voor Gabriel en Rosa 15 mei 2018

Gabriel Tanghe (84) en Rosa Geldof (80) uit de Handzamestraat zijn zestig jaar gehuwd. Gabriel is afkomstig uit Handzame. Rosa werd geboren in de Groenestraat. Ze leerden elkaar kennen in café Casino. Gabriel werkte als lasser bij de firma Talpe en daarna bij de firma Clayson. Rosa werkte voor haar huwelijk bij sigarenfabriek Vandenberghe en later als boekbindster. Het echtpaar kreeg twee kinderen, Marnik en Annemie, en intussen zijn er vier kleinkinderen en ook al twee achterkleinkinderen. Gabriel houdt van muziek beluisteren terwijl Rosa graag woordpuzzels maakt.





(COGHE)