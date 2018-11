De Tweesprong sterkste in zwemmarathon 27 november 2018

De Sportdienst en Zwemclub Korf hebben traditiegetrouw de Kortemarkse zwemmarathon op poten gezet in zwembad Flipper. Opnieuw deden heel wat scholen en verenigingen een gooi naar de titel 'zwemste school' of 'zwemste vereniging'. Om te winnen moesten deelnemers zoveel mogelijk lengtes zwemmen in een uur. De leerlingen van de vrije basisschool De Tweesprong haalden het bij de scholen. Gelegenheidsploeg De Wulne Kietn was de beste vereniging. In totaal deden zo'n tweehonderd zwemmers mee.





(SVR)