Dakgoot wéér afgereden: "Da's al derde keer in drie jaar" 05 september 2018

02u34 0 Kortemark André Devos (80) en Norma Depoorter (80) hebben sinds maandag een nieuwe dakgoot. Weinig opmerkelijk, ware het niet dat het al de derde is in amper drie jaar tijd. De hoek van hun huis in de Handzamestraat staat relatief dicht bij de weg, waardoor onvoorzichtige vrachtwagenchauffeurs af en toe de dakgoot raken.

Het bejaarde koppel hoopt nu toch dat er paaltjes komen, of dat het voetpad iets breder gemaakt wordt. "We hadden weer prijs vorige maand", zucht André. "Al is er dit keer gelukkig geen stuk dakgoot naar beneden gekomen, zoals eerder. Stoppen doen de chauffeurs nooit en we draaien telkens zelf op voor de kosten." Volgens Norma zijn de voorvallen erger geworden sinds de asfaltering van de straat. "We wonen hier al ruim veertig jaar en toen er hier geen asfalt lag hadden we dat probleem niet. Maar nu rijden ze hier veel te snel. En er zit er een zachte helling op de weg, waardoor vrachtwagens iets meer naar rechts overhellen. Sinds de straat drie jaar geleden een nieuwe laag asfalt kreeg, is de situatie verergerd. Ze rijden hier veel te snel. Een paaltje op het voetpad zou al een heel verschil maken." Het euvel kwam maandagavond ter sprake op de gemeenteraad. "Het lijkt een puur technisch probleem", reageert burgemeester Vancoillie (Open Vld). "We zullen dit doorgeven aan onze technische dienst, die de situatie ter plaatse zal bekijken." (SVR)