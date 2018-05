Dader vandalisme aan school opgepakt 29 mei 2018

02u26 0

De politie heeft de dader van het vandalisme in de Torhoutstraat in Kortemark opgepakt. Dankzij camera's kon een 29-jarige man opgepakt worden. J.S. woont tegenwoordig in Nederland, maar verbleef vroeger in Kortemark, waar zijn moeder nog altijd woont. Hij heeft bekend.





Dit weekend werden heel wat bloemen uitgetrokken, fietsen omver gegooid en een ravage aangericht op de speelplaats van de school. Verder waren er ook kinderfietsen in de struiken gegooid. "Dankzij de camerabeelden kon de dader niet anders dan bekennen", zegt korpschef Johan Geeraert. "Hij werd verhoord, maar daarna vrijgelaten. Hij zal moeten opdraaien voor alle schade."





De dader heeft al heel wat vernielingen op zijn conto.





Afgelopen weekend schoten vrijwilligers van jeugdhuis De Fauteuil de school al te hulp. (JHM)