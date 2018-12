Content stapt naar Raad van State voor betwiste zetelverdeling: installatievergadering uitgesteld Sam Vanacker

31 december 2018

17u48 0 Kortemark De politieke formatie Content tekent beroep aan bij de Raad van State omtrent de zetelverdeling binnen de gemeenteraad. Vorige week had de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geoordeeld dat de situatie na de stembusslag in Kortemark niet herzien zou worden, maar daar legt Content zich dus niet bij neer.

Op 14 oktober kreeg Content 859 stemmen, welgeteld eentje minder dan N-VA. Aan die ene stem hing een extra zetel in de gemeenteraad vast, dus N-VA kreeg twee zetels en Content bleef steken op eentje. Volgens Tim Deweerdt (Content) was er in één van de telbureaus echter sprake van enkele twijfelachtige stembiljetten, waardoor het evenwicht tussen de twee oppositiepartijen anders zou kunnen liggen. Een getuige in het telbureau zou dat voorval hebben laten noteren op het pv van de telverrichtingen.

Uit onderzoek van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen blijkt dat dat laatste niet gebeurd is, waardoor het belangrijkste argument van de partij kwam te vervallen. Volgens kopman Tim Deweerdt (Content) is er echter wel degelijk sprake van gerede twijfel. Om dat nu alsnog te bewijzen voor de Raad van State, wil de partij dat de getuigenissen van de aanwezigen in het telbureau gehoord worden.

De Raad van State dient binnen de zestig dagen een uitspraak te doen. Als de bewuste stem als ongeldig wordt bestempeld, behaalt de lijst Content evenveel stemmen als N-VA. Omdat Ann Devisschere van Content meer voorkeurstemmen behaalde dan Veerle Vanslembrouck van N-VA, heeft Devisschere dan recht op die tweede zetel in de gemeenteraad.

Door het beroep is de kans dat de nieuwe gemeenteraad zoals gepland op 14 januari geïnstalleerd wordt nagenoeg onbestaande. De gemeenteraadszitting van eind januari zal dus opmerkelijk genoeg nog met dezelfde bezetting zoals van de voorbije zes jaar verlopen.