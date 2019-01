Chiro Zarren en voetbalploeg WS Zarren krijgen inbrekers over de vloer Jelle Houwen

26 januari 2019

12u50 0 Kortemark Zowel de Chiro van Zarren als voetbalploeg WS Zarren hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ongewenst bezoek gekregen van inbrekers. In beide gevallen werd er geen of amper buit gemaakt, maar is de schade des te groter.

Voor beide verenigingen is het ook niet de eerste keer dat ze vandalen over de vloer krijgen. Bij de chiro werd enkele maanden geleden nog maar een raam ingegooid. Dat raam werd hersteld, maar is nu weer vernield. En bij de voetballers werd zelfs al vijf keer ingebroken. “Nog maar eens kregen we ongewenst bezoek. En opnieuw is er veel schade. We beginnen ons geloof in de mensheid te verliezen”, klinkt het bij WS Zarren. Daar werden ramen en deuren opengebroken en drongen de inbrekers binnen in de kantine en kleedkamers. Ze zorgden voor een grote ravage. Een spaarpotje met kleingeld werd op de grond gegooid en glazen en tassen sneuvelden. Ze maakten geen buit. Ook in het chirolokaal ging het vooral om vandalisme. “Er werd opnieuw ingebroken op ons Heem”, klinkt het bij de chiro. “De daders vernielden enkele deuren en ramen van onze gebouwen en maakten zo hun weg naar binnen. In ons lokaal zelf werd veel van ons materiaal beklad met verf en werd op de muur een graffiti-boodschap nagelaten. Het vandalisme aan en de inbraken in ons heem zijn de voorbij maanden/jaren haast niet meer bij te houden.” Wellicht gaat het in beide gevallen om dezelfde daders. Wie iets verdachts ziet of tips heeft neemt best contact op met de politie.