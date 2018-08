CD&V stelt volledige lijst voor 18 augustus 2018

De volledige lijst van CD&V Kortemark is rond. Vandaag wordt de lijst officieel voorgesteld terwijl er straks ook een promotiefilmpje gelanceerd wordt op sociale media. Dat schepen Karolien Damman lijsttrekker is en OCMW-voorzitter Christine Logghe de lijst duwt, was al langer bekend. Huidig schepen Rik Waeyaert staat op de tweede plaats, gevolgd door Koen Decleir, Luc Vandermeersch en Marc Vulsteke. Op één na zijn alle mandatarissen opnieuw kandidaat, terwijl vooral de onderste helft van de lijst een pak nieuwkomers bevat. "Evenwicht tussen gevestigde waarden en nieuw talent", verwoordt lijsttrekker Karolien Damman het. "Het is een perfecte mix over de vijf deelgemeenten geworden, met kandidaten van alle leeftijden. De voorbije jaren hebben we onze stempel gedrukt op het beleid en die drive willen we de komende jaren dan ook onverminderd doorzetten." (SVR)