Cannabis geruild voor speed: 8.000 euro boete? 02 juni 2018

Een man uit Kortemark riskeert zes maanden cel en 8.000 euro boete omdat hij bij een beruchte, vrouwelijke drugdealer langsging om een zakje cannabis te ruilen voor wat speed. J.T. ruilde de drugs voor zijn vriendin. Zelf kocht hij bij de ruilhandel niks aan. Maar er was al een onderzoek lopende naar de drugdealer en zij probeerde bij haar arrestatie haar afnemers mee te nemen in haar val. "Ze heeft valse verklaringen afgelegd om haar eigen vel te redden", klonk het bij het koppel. "Zelf hebben we geen drugs gekocht, enkel geruild." De rechter stelde de zaak nu uit naar 15 juni. Tegen dan moet J.T. urinetesten afleggen waaruit moet blijken dat hij clean is, zoals hij zelf beweert. Zijn vriendin zelf krijgt wellicht een opschorting onder voorwaarden. (JHM)