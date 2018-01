Briljanten jubileum Walter Demeulenaere en Elza Muys 02u35 0 Foto Coghe

Walter Demeulenaere 88 jaar is afkomstig uit Merkem en Elza Muys 87 jaar afkomstig uit Roeselare vierden onlangs hun briljanten huwelijk.





Walter leerde Elza kennen in café De Sportwereld die haar vader Cyriel uitbaatte. Het jonge paar stapte op 26 november 1952 in het huwelijksbootje. Walter en Elza kregen twee zonen Luc en Marc, drie kleinkinderen Cindy, Heidi en Davy en drie achterkleinkinderen Amber, Kiana en Finn. Walter werkte 46 jaar als vrachtwagenchauffeur terwijl Elza zorgde voor het huishouden. Walter onderhoudt nog steeds zijn groenten- en bloementuin en helpt mee met de huiselijke taken.





Ze gaan ook graag een pannenkoek eten.





(COGHE)