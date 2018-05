Briljanten huwelijk voor Florent en Antoinette 05 mei 2018

Florent D'hulst (86) en Antoinette Bertrem (88) uit de Staatsbaan hebben onlangs hun briljanten jubileum gevierd. Florent, afkomstig uit Hooglede, en Antoinette, uit Roeselare, leerden elkaar kennen tijdens de Tweede Wereldoorlog op een boerderij bij kennissen. Na hun huwelijk openden ze een bakkerij met kruidenierswinkel in de Ambachtstraat, maar later verhuisden ze naar de Stationsstraat, nu de Kronevoordestraat. Het echtpaar kreeg in totaal vier dochters en drie zonen, er zijn intussen al zestien kleinkinderen en liefst 33 achterkleinkinderen. Florent vult zijn dagen vooral met tuinieren, terwijl Antoinette graag woordpuzzels oplost.





(COGHE)