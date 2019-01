Brandweer lang in de weer met gelekte mazout Jelle Houwen

03 januari 2019

De brandweer van Kortemark had dinsdag in de namiddag de handen vol met het opruimen van heel wat gelekte mazout. Die was afkomstig van een vrachtwagen die af te rekenen kreeg met pech toen de trucker in de Lichterveldestraat reed. De trucker merkte dat pas op in de Staatsbaan toen de vrachtwagen verder dienst weigerde. De truck moest daarna getakeld worden. De brandweer kwam ter plaats en had veel werk om de mazout die over een afstand van enkele honderden meters lag op te ruimen. Dat deed ze met water en detergenten. Het verkeer was tijdens de opruimwerken even gestremd.