Brandweer en aannemer redden rund 22 augustus 2018

02u28 0

In de Kronevoordestraat in Handzame bij Kortemark was er maandag een reddingsactie voor een rund dat in de vaart was beland. Het dier kon niet op eigen houtje terug naar de wei.





De brandweer kwam ter plaatse om het rund eruit te trekken. Een aannemer uit de buurt bood versterking met een verreiker. Uiteindelijk slaagden ze erin om het dier te bevrijden zonder dat het gewond raakte. (BBO)