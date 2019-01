Brandje in garage snel geblust JHM

08 januari 2019

De brandweerposten van Kortemark en Diksmuide zijn dinsdagvoormiddag iets voor de middag uitgerukt naar een klein brandje in de garage van een woning in de Koordhoekstraat. Het brandje ging gepaard met witte rook en een felle geur. “De brand zelf was echt klein. De bewoner kon het vuurtje zelf blussen”, aldus Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. Na een grondige controle kon de brandweer terug naar de kazerne. De schade is minimaal.