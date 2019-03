Brand vernielt machines in loods groentebedrijf Verduyn JHM

19 maart 2019

06u43 6 Kortemark Bij familiebedrijf Verduyn langs de Galgestraat in Kortemark is maandag om middernacht een brand uitgebroken.

Verduyn is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het telen, wassen en versnijden van allerlei soorten groenten. De brand brak uit in een van de loodsen waar machines en transportbanden staan. De loods was nieuw en er werd nog niet gewerkt. De brandweer van Kortemark riep de versterking in van Diksmuide en Koekelare. De brand ontstond ter hoogte van het dak. Door de brand raakten de loods en een deel van het machinepark zwaar beschadigd. Het is niet duidelijk of dat de productie in gevaar brengt. Op het ogenblik van de brand was er in het gebouw niemand aanwezig. De brandweer bleef meer dan twee uren ter plaatse om de situatie te beveiligen. Op 6 juli vorig jaar ontstond er ook al brand bij Verduyn toen de isolatie aan een van de nieuwe loodsen vuur vatte. Toen moesten vijftien werknemers geëvacueerd worden. De schade in de loods bleef toen beperkt.