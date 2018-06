Brand steenbakkerij ontstond aan transportband 05 juni 2018

De brand die zaterdagochtend rond 5.30 uur was uitgebroken in de steenbakkerij van Wienerberger in de Hoogledestraat in Kortemark is ontstaan aan de transportband. Die vlammen sloegen daarop over naar een machine in de loods, wat een uitbreidende brand met zware rookontwikkeling veroorzaakte. Werknemers merkten het vuur wat later op en belden de brandweer. Die hadden de brand snel onder controle. Door smeulend plastic, ook in het dak van de loods, ontstond ook een indringende geur. De schade in de loods bleef beperkt, maar de machine met transportband is wel vernield. Gevolgen voor de productie heeft dat evenwel niet. (JHM)