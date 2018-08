Botsing tegen geparkeerde wagen 21 augustus 2018

02u45 0

In de Esenstraat in Zarren is gisteren kort voor het middaguur een ongeval gebeurd. Een auto reed er tegen een geparkeerd voertuig aan. De bestuurder bleef ongedeerd, maar beide voertuigen raakten beschadigd. Het aanrijdende voertuig kon niet meer verder rijden en werd getakeld. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. (BBO)