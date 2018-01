Boekenverkoop bib brengt 2.946 euro op 02u35 0 Foto Sam Vanacker

Eind oktober heeft de Kortemarkse bib vier dagen lang een uitverkoop gehouden van afgeschreven materiaal en oude boeken in zaal Hansam in Handzame. Boeken gingen er aan amper een euro het stuk de deur uit. Alles samen bracht die verkoop een indrukwekkende 2.964 euro in het laatje. Die opbrengst werd onlangs geschonken aan de Kortemarkse vzw 't Schoederkloptje.





(SVR)