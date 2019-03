Blikseminslag veroorzaakt gat in dak JHM

11 maart 2019

In de Roeselarestraat in Zarren bracht een blikseminslag zondagavond behoorlijk wat schade aan een dak van een bijgebouw van een woning. Omstreeks 22 uur sloeg de bliksem in op het bijgebouw. Dat inslag veroorzaakte een gat in het dak. De bewoners merkten dat op en verwittigden de hulpdiensten. De brandweerposten van Staden en Kortemark kwamen onmiddellijk ter plaatse om het gat in het dak te dichten. Niemand geraakte bij de inslag gewond. Er is wel wat materiële schade aan het bijgebouw van de woning.