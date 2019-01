Bibliotheek viert Gedichtendag met leuke attentie Timmy Van Assche

30 januari 2019

Morgen, donderdag 31 januari, is het de jaarlijkse Gedichtendag. De bibliotheken die lid zijn van de interculturele samenwerking Ginter (Oudenburg, Gistel, Ichtegem, Koekelare, Torhout, Zedelgem en Kortemark) organiseren in dit kader de actie ‘Poëzie bij de koffie’. In Kortemark krijgen alle bibliotheekbezoekers een poëtische attentie en ze kunnen daarnaast ook proeven van poëzie. “Op verschillende plaatsen staan er speciale opvoeringen op het programma of dragen leerlingen van de lokale academie gedichten voor”, laat de bib in de Torhoutstraat 7 weten. “De Gedichtendag is tevens de start van de Poëzieweek. Wie tussen 31 januari en 6 februari onze bibliotheek of die van Gistel, Ichtegem, Koekelare, Oudenburg, Torhout of Zedelgem bezoekt, wordt verwend met een vleugje poëzie en een poëtische lekkernij voor bij de koffie zo lang de voorraad strekt.” Meer info op www.ginter.be en www.poezieweek.com.