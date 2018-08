Bibliotheek start met leesclub 22 augustus 2018

02u28 0

Na de zomer gaat de bibliotheek van Kortemark van start met een leesclub.





Dat is een groepsactiviteit waarbij onder begeleiding van een leesgids een boek gezamenlijk besproken wordt.





Het initiatief komt er op vraag van een lezer. Op dinsdag 28 augustus is er om 20 uur een infomoment gepland in de bib waarbij er gepolst wordt naar de verwachtingen van de lezers en waarop er ook concrete afspraken gemaakt zullen worden. Bedoeling is om in oktober van start te kunnen gaan. Het besproken boek zal telkens ook in de kijker worden gezet in de bibliotheek. Geïnteresseerden kunnen terecht op het telefoonnummer 051/56.88.27. (SVR)