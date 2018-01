Bezorgdheid rond dreigende grondverzakking 02u47 0

Een aantal automobilisten maken zich zorgen over een verzakking in het wegdek van de Torhoutstraat ter hoogte van de werken aan de Brouwerijsite.





Op amper een week tijd lijkt de put er flink toegenomen te zijn. Volgens oppositieraadslid Mark Pollentier (N-VA) sleept het probleem al maanden aan.





"Halfweg vorig jaar heeft men er een laagje asfalt over heeft gegoten. Maar daarmee is het niet opgelost. Elke dag wordt de holte dieper en breder. Als er niet snel iets gedaan wordt, is de kans groot dat er een zinkgat ontstaat." De oorzaak moet ondergronds zitten volgens Pollentier. "De werken en het daarbij horende pompen hebben het probleem in een stroomversnelling gebracht."





Burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) stelt gerust. "Het putje is inderdaad dieper geworden, maar we houden de situatie in de gaten en grijpen in wanneer nodig. Er gaan hier heus geen wagens door de baan zakken." (SVR)