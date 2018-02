Bewoners willen veiligere schoolomgeving 23 februari 2018

Woensdagavond werden de resultaten van de grote gemeentelijke omgevingsanalyse voorgesteld in CC De Beuk.





Het gaat om een grootschalige, apolitieke enquête. Bedoeling is dat de lokale politici de analyse als leidraad kunnen gebruiken met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Uit de algemene resultaten blijkt dat er vooral vraag is naar goed onderhouden fietspaden. Meer veiligheid in de schoolomgevingen eindigt op de tweede plaats. Op de derde plaats van prioriteiten staat de gemeentebelasting, die volgens veel Kortemarkenaars duidelijk relatief hoog ligt. Ook de aanleg van groenzones en het onderhoud van wegen en voetpaden scoort hoog. In het eindrapport worden de resultaten verder verfijnd per deelgemeente en per leeftijdscategorie. Zo hecht de leeftijdsgroep tot 23 jaar extra belang aan opvangmogelijkheden voor jonge kinderen, terwijl een goede uitbouw van de thuiszorg in de top tien staat van de 62-plussers. Het volledige rapport is sinds gisteren integraal te raadplegen op de website van de gemeente. (SVR)