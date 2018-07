Bestuurder wordt onwel en richt ravage aan 23 juli 2018

Het centrum van Handzame werd vrijdagavond rond 22 uur opgeschrikt door een zwaar ongeval. Een 78-jarige bestuurder reed op de Werkenstraat richting Handzame en week af van zijn rijvak. Allicht werd de man onwel. Hij crashte tegen een kleine bestelwagen die aan de andere kant van de weg stond geparkeerd. De bestelwagen werd die in de lucht gekatapulteerd en kwam in een haag tot stilstand. De auto van de 78-jarige bestuurder kwam tot stilstand in tegenovergestelde richting. Het slachtoffer werd uit zijn auto bevrijd door de brandweer. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Beide auto's zijn total loss en werden getakeld. (BBO)