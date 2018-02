Bestuurder gewond na frontale botsing 17 februari 2018

In de Roeselarestraat in Zarren is gisterochtend een gewonde gevallen. Rond 7.30 uur kwam het tot een botsing tussen de auto's van D.V. uit Koekelare en de Bulgaar Y.Y. uit Ichtegem. Wellicht gebeurde dat toen een van hen na een bocht licht van zijn rijbaan afweek. Door de klap belandden de auto's van Y.Y. en D.V. tot in een voortuin en net niet tegen een omheiningsmuurtje van een woning. De Volvo van Y.Y. kwam na de klap zwaar beschadigd terug op de rijbaan. Een van de bestuurders werd met lichte verwondingen naar het AZ Delta in Roeselare gebracht. Door het ongeval was de Roeselarestraat een tijdlang versperd in de richting van Zarren. (JHM)