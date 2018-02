Bestuurder (27) knalt huis binnen na cafébezoek 13 februari 2018

02u39 0 Kortemark Een 27-jarige man uit Kortemark veroorzaakte zondagnacht een zwaar verkeersongeval toen hij op de terugweg was van een cafébezoek in Staden. In de bocht van de Torhoutstraat met de Processiestraat, in het centrum van Kortemark, schoof hij op het natte wegdek van de baan af en knalde op volle snelheid in een woning.

B.C. belandde met zijn grijze BMW in een grote vensterraam van een woonkamer van een appartementsgebouw, dat vier flats telt. De vitrine en een groot stuk van de gevel sneuvelden daarbij. De Kortemarknaar zelf liep geen verwondingen op en ook in de woning zelf vielen geen gewonden.





De huurder van de onderste flat, Tom B., was immers niet thuis op het ogenblik van de feiten. Hij zou mogelijk op reis zijn.





"De schade aan het raam, de gevel én de auto, is aanzienlijk", zegt korpschef Johan Geeraert van de politie. "De brandweer werd kort na het ongeval om middernacht opgeroepen om de woning te komen stutten en het grote gapende gat te komen dichten. De bestuurder werd nadien onderworpen aan een ademtest."





Het is niet duidelijk of B.C. ook gedronken had, maar de man verklaarde zelf dat hij van cafébezoek kwam. (JHM)