Benefiet brengt ruim 20.000 euro op voor Robbe (6) Sam Vanacker

07 december 2018

De benefietactie voor de Robbe Degang (6) uit Sint-Jozef De Geite, die op 16 september plaatsvond in OC De Kouter in Kortemark, heeft maar liefst 20.222,2 euro opgeleverd.

Het benefiet bestond uit een kipfestijn gevolgd door optredens. Het was een idee van Joris Denoo, de grootvader van Robbe. Hij sloeg de handen in elkaar met Geert Vanneste en de actie wist een enorm publiek te bereiken. Het eetfestijn was zelfs volledig uitverkocht. Het geld zal worden gebruikt voor de aankoop van een computer met oogbesturing voor Robbe, die als baby een hersenverlamming opliep.