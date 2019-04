Bende drugsdealers uit Kortemark veroordeeld tot zware celstraffen BBO

13u07 0 Kortemark Zeven mannen uit Kortemark zijn op de Veurnse rechtbank veroordeeld voor het dealen van 10 kilo speed. Ze kregen straffen van 18 maanden cel met uitstel tot tot 30 maanden effectief. Drie auto’s werden verbeurd verklaard.

Dimitri D.G. en Jonah V. waren de spil waren van de speedverkoop. Volgens hun verklaringen hadden ze financiële problemen en begonnen ze te verkopen om snel geld te verdienen. Geregeld reden ze samen of met een van de vijf andere beklaagden,naar Gent en Amsterdam om de drugs in grote hoeveelheden aan te kopen. Vervolgens verdeelden ze die over de andere bendeleden, die de drugs verder verkochten of zelf gebruikten. Volgens het openbaar ministerie leverden de bendeleden ook hand- en spandiensten aan hun afnemers, zoals een auto uitlenen of geld lenen. De zeven beklaagden gaven alle zeven hun betrokkenheid toe.

De rechter veroordeelde Dimitri D.G. tot 30 maanden effectieve celstraf gezien zijn strafblad en omdat hij opnieuw dealde tijdens zijn voorlopige invrijheidstelling. Jonah V. kreeg 2 jaar cel met uitstel onder voorwaarden Andere bendeleden kregen straffen tot 18 maanden of 12 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Voorts sprak de rechter nog 8 maanden effectieve celstraf uit voor een beklaagde die verstek liet en een straf van 3 maanden cel met uitstel voor een beklaagde met een beperkte rol. De rechter liet ook drie auto’s die gebruikt werden bij de drugshandel verbeurd verklaren, net zoals enkele duizenden euro’s drugsgeld.