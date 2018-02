Beklaagde licht halfblinde vrouw op tijdens werkstraf 17 februari 2018

Een man uit Kortemark is gisteren veroordeeld tot 15 maanden cel en 1.600 euro boete omdat hij een bejaarde, halfblinde en hulpbehoevende vrouw uit Aalter had opgelicht tijdens zijn werkstraf. Na een eerdere veroordeling - zijn zoveelste - moest hij als sanctie de vrouw van en naar het ziekenhuis begeleiden. Daar kopieerde hij haar identiteitskaart om er verschillende contracten met telecombedrijven mee af te sluiten. De facturen kwamen op het adres van de vrouw terecht. De man werd ook veroordeeld tot zes maanden cel en 400 euro boete voor het stalken van zijn ex. Hij probeerde haar psychologisch te kraken met in totaal 22 mails. (JEW)