Bejaarde man van dak gehaald door brandweer JELLE HOUWEN

06 augustus 2018

In de Kronevoordestraat in Handzame moest een 83-jarige man zaterdagochtend van zijn dak worden geëvacueerd door de brandweer. De bejaarde V. had recent een operatie ondergaan aan zijn heup maar was toch op het platte dak van zijn appartement geklauterd om een klusje uit te voeren. Daarbij verzwikte hij opeens zijn heup en zat hij vast. Een buurman zag de noodsituatie en belde de brandweer. Die kon hem snel van het dak halen. De man werd beneden verder verzorgd.