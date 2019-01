Bejaarde automobiliste in beroep tegen veroordeling na dodelijk ongeval: “ben er kapot van” LSI

16 januari 2019

16u06

Bron: LSI

Een 78-jarige automobiliste uit Maldegem die door de Kortrijkse politierechter halfweg december veroordeeld werd tot een rijverbod van zes maanden, een boete van 2.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor een dodelijk ongeval gaat in beroep tegen die uitspraak. Op 18 mei 2017 sloeg Lea G. langs de Stationsstraat in Gits (Hooglede) rechtsaf maar merkte bromfietser en fervent Club Bruggefan Andy Hoornaert (34) uit Kortemark niet op, onder meer door een slecht afgestelde spiegel. Na meer dan een maand coma stierf Andy uiteindelijk aan de opgelopen verwondingen. De politierechter verweet de vrouw onvoorzichtig rijgedrag en stelde haar kennis van de verkeerswet in vraag. Aanvankelijk had G. de schuld naar de bromfietser toe geschoven maar uiteindelijk erkende ze schuld. Maar de uitgesproken straf valt haar blijkbaar toch te zwaar. “Ik ben er kapot van. Het is te verschrikkelijk voor woorden”, reageert Andy’s tante Els Laleman uit Maldegem op het beroep. Tijdens het proces waren de nabestaanden er al niet over te spreken dat de aanrijdster nooit naar de politierechtbank kwam afgezakt en nooit haar excuses aanbood.