Beeldbank zet 5.000ste foto online 28 augustus 2018

In amper zes jaar tijd heeft de digitale beelddatabank 'Kortemark Verbeeldt' de kaap van de vijfduizend beelden bereikt. Die gestage groei is te danken aan de inzet van twaalf vrijwilligers die maandelijks samenkomen om tips uit te wisselen voor het verzamelen van oud beeldmateriaal of om fototentoonstellingen voor te bereiden. De vijfduizendste foto is er eentje geworden van het ter ziele gegane toneel- en cabaretgezelschap Edelweiss, een lokaal gezelschap dat destijds overal in de provincie op de planken heeft gestaan. De website van Kortemark Verbeeldt is een onderdeel van 'Westhoek Verbeeldt', een digitale databank met beelden uit de Westhoek. (SVR)