Basisschool De Linde opent splinternieuw schoolgebouw en presenteert nieuw vervoersplan Timmy Van Assche

07 januari 2019

17u36 0 Kortemark Voortaan volgen de kinderen van basisschool De Linde les in een gloednieuw gebouw in de Stadenstraat 14.

De gemeenteschool langs de Stadenstraat was verouderd. In september 2007 kocht de gemeente de hoeve Waeyaert aan, die zich achter de kleuterschool bevindt. De afgelopen twee jaar werd aan de nieuwbouw gewerkt. Er is een leraarskamer, eetzaal, sportzaal, sanitaire blok en maar liefst negen ruimte klaslokalen. Buiten is er een speelplaats, fietsenstalling, terras met groen. “Het nieuwe gebouw grenst aan de bestaande kleuterafdeling. Dit komt het welbevinden van zowel de kinderen als leerkrachten ten goede", vertelt directeursteam Frederik Ballière en Marc Verhelst. “Daarenboven zal de drempelvrees voor de kleuters, om de grote stap naar het eerste leerjaar in een ander gebouw te maken, vermeden kunnen worden. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten, die in het verleden op twee vestigingsplaatsen les gaven, zullen ze als één schoolteam kunnen samenwerken.” De nieuwbouw kostte 3,4 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 70 procent subsidieerde.

Nieuw verkeersplan

Met het nieuwe schoolgebouw wil het team ook de veiligheid en de leefbaarheid in de schoolomgeving verbeteren. “In samenwerking met onder andere de gemeentelijke dienst mobiliteit een schoolvervoersplan opgestart. Voor de veiligheid van de kinderen zorgt een leerkracht met de hulp van een agent er elke morgen voor dat de kinderen veilig de Esenstraat kunnen dwarsen. ’s Avonds worden de kinderen afgehaald aan de ingangspoort van de speelplaats van het lager. Fietsers en voetgangers verlaten de school onder begeleiding via de Koordhoek. Wie via de Esenstraat de school verlaat, wordt ook onder begeleiding tot aan het marktplein gebracht”, aldus nog de directeurs.