Bar La Gare krijgt vervolg 13 maart 2018

Pop-upzomerbar Bar La Gare krijgt deze zomer een vervolg.





De organisatie laat weten dat de locatie aan het wachtbekken in Kortemark ongewijzigd blijft, net als het concept. Dat betekent dat de initiatiefnemers de concessie binnen gehaald hebben die het gemeentebestuur begin dit jaar had uitgeschreven en dus bereid zijn om de kost van 4.000 euro te betalen. Van wanneer tot wanneer de zomerbar de deuren zal openen, is voorlopig niet duidelijk. Feit is dat de deuren volgens de concessieovereenkomst alleen tussen 19 juli en 15 augustus mogen open zijn. Die bepaling moet ervoor zorgen dat de pop-upbar geen concurrentie vormt voor de kermis. Precies daarom werd de bar afgelopen zomer twee dagen vroeger afgesloten dan gepland.





(SVR)