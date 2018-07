Bar La Gare belooft opnieuw succes te worden 18 juli 2018

02u48 0 Kortemark Aan het wachtbekken achter het station is pop-upzomerbar 'Bar La Gare' voor het tweede jaar op rij in volle opbouw. Het is alle hens aan dek voor het team van Steven Haeghebaert, Laurent Cappoen, Philippe Lauwych, Didier Meesschaert en Pieter Vanoverschelde, want nu donderdag om 16 uur openen de deuren.

De bar opent een week vroeger dan vorig jaar en de deuren gaan weer dicht op 15 augustus. Zo blijft de zomerbar in tegenstelling tot vorig jaar uit het vaarwater van de kermis.





"Als het weer meezit, belooft het nog beter te worden dan vorig jaar", zegt Steven Haeghebaert. "Niet alleen bieden de sponsors zich dit keer spontaan aan, we hebben een aantal kinderziektes van vorig jaar weggewerkt. Zo is de toog overkapt en groter geworden, zijn er een pak meer zitplaatsen en is er meer personeel voorzien op de drukke momenten. Voor de kinderen hebben we een derde springkasteel voorzien, speciaal voor de kleinere kindjes. Verder is er voor het eerst ook een grote zandbak. Qua evenementen hebben we onder andere een Bellini Night met een acte de présence van Kortemarkenaar Louis Talpe, een Ladies Night en een Rock Night, terwijl ook Sven Ornelis een avondje achter de draaitafel komt staan. De toegang is altijd helemaal gratis." Bar La Gare is telkens open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.





(SVR)