Auto brandt uit tijdens bezoekje aan tandarts 24 juli 2018

Een vrouw uit Torhout zal zich haar bezoekje aan de tandarts gisteren nog lang heugen. Nadat ze zich had geparkeerd aan de praktijk in de Stationsstraat in Kortemark vond ze dat haar auto zich vreemd gedroeg, niet veel later merkte ze wat rook op uit de wielkast. Ze belde haar man en stapte de praktijk binnen.





"Maar toen ik terugkwam, stond de motorkap van de wagen in lichterlaaie en hadden omstaanders al de brandweer gebeld", vertelt Sam De Zutter (42). De brandweer kon niet verhinderen dat het hele motorblok uitbrandde. "De Volkswagen Polo is 20 jaar oud en deed al 16 jaar dienst voor ons gezin. Nu moeten we dus noodgedwongen op zoek naar een andere wagen", besluit Sam.





