Aurel en Simonne zestig jaar getrouwd 09 augustus 2018

Aurel Velle (86 jaar) en Simonne Jaques (83 jaar) uit de Sneppestraat zijn een diamanten paar. Aurel en Simonne leerden elkaar kennen in de Burgersgilde in Lichtervelde en stapten op 12 juli 1958 in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg vier kinderen - Freddy, Francky, Patrick en Sandra en er zijn intussen vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen en het derde is onderweg. Aurel is een fervent driebander. Simonne houdt van het invullen van kruiswoordraadsels en sudoku's.





(COGHE)