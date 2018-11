Audioverslag gemeenteraad online vanaf 2019 08 november 2018

De gemeenteraadzaal is sinds kort uitgerust met een gloednieuw audiosysteem. De 23 raadsleden beschikken voortaan over een microfoon en hun tussenkomsten worden opgenomen. Aanleiding voor het systeem is het nieuw decreet lokaal bestuur, dat vanaf 1 januari 2019 in voege gaat. Dat decreet gebiedt dat er naast de klassieke notulen ook een verslag van de raad gemaakt moet worden. Dat verslag kan desgewenst ook een audioverslag zijn. Oppositieraadslid Mark Pollentier (N-VA) was eerder al vragende partij voor een dergelijk systeem. "De wijsheid komt met de jaren", aldus Pollentier. De audiobestanden zijn vanaf januari te beluisteren op de website van de gemeente. (SVR)