Agenten getuigen tegen vermeende dronken man 20 februari 2018

02u32 0

Twee politieagenten van politiezone Polder en de ex-cafébazin van De Gouden Leeuw in Kortemark moesten gisteren komen getuigen bij de politierechter in Veurne. Daar stond P.V. terecht omdat hij op kerstavond 2016 van het café dronken naar huis zou zijn gereden. De agenten volgden hem omdat hij over de weg zwalpte en zagen hem richting Handzame rijden. Daar stapte hij uit en strompelde zijn oprit op. Maar P.V. kon niet onderworpen worden aan een ademtest. "En dus vragen we de vrijspraak. De agenten vergisten zich: het was zijn vriend die reed die wél gedronken had. Hij niet. Het was bovendien erg donker op zijn oprit, de verbalisanten konden onmogelijk gezien hebben hoe hij strompelde."





Ook de ex-cafébazin kon niet helpen. Zij herinnerde zich de feiten niet. Uitspraak op 19 maart. (JHM)